Путин поручил обеспечить доступность легковых автомобилей для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на легковые автомобили должны быть доступными для граждан России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. Как отметил глава государства, падение цен на металл должно отразиться и на ценах на легковые авто.

«Сейчас особого внимания требует рынок легковых автомобилей, на котором образовался дефицит предложения и резко возросли цены. Прислушался бы и к мнению министра финансов: все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах. Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан», – сказал российский лидер.

Кроме того, президент призвал предпринять меры по другим составляющим, которые подталкивают цены вверх.

Как писал сайт kp.ru, Путин не согласен, что чиновников надо пересаживать на «Лады».

Напомним, глава государства призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности.