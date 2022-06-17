Канада начала переговоры с Германией по оборудованию для газопровода "Северный поток" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады начали активные переговоры с Германией по вопросу оборудования для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя канадского министерства природных ресурсов. Однако пока такого документа на сайте ведомства нет.

- Правительство Канады ведет переговоры с немецкой стороной о турбинах. Мы работаем над принятием решения, - цитирует агентство заявление. При этом никаких деталей и других подробностей не приводится.

Ранее сайт kp.ru писал, что за высокие цены на газ следует сказать "огромное спасибо" европейским регуляторам, которые ответственны за высокую волатильность на сырьевых рынках. Об этом на ПМЭФ заявлял председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Также он добавил что "Северный поток - 2" готов к работе в любой момент.

Напомним, накануне биржевые цены на газ в Европе резко выросли. Причиной этому стали сообщения "Газпрома" о сокращении поставок по "Северному потоку".