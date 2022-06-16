«Скажите спасибо ЕС»: Миллер обвинил Европу в высоких ценах на газ

Глава «Газпрома» Миллер назвал европейских регуляторов ответственными за высокие цены на газ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За высокие цены на газ следует сказать «огромное спасибо» европейским регуляторам, которые ответственны за высокую волатильность на сырьевых рынках, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня. И здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», – сказал он в ходе выступления на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра».

Напомним, накануне биржевые цены на газ в Европе резко выросли после сообщения Газпрома о сокращении поставок по «Северному потоку».

Как писал сайт kp.ru, ранее аналитик «Альфа-Капитала» Юлия Мельникова рассказала, с чем именно может быть связан серьезный рост цен на газ.