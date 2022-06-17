Bloomberg: Еврокомиссия в пятницу рекомендует дать Украине и Молдавии статусы кандидатов в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эту пятницу, 17 июня, Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, ЕК намерена выдвинуть странам-кандидатам ряд условий, в том числе условия в сфере правосудия и борьбы с коррупцией. Предполагается, что данные требования необходимо выполнить для принятия в Европейский союз.

Ожидается, что Еврокомиссия также рекомендует предоставить статус кандидата Грузии, но после выполнения определенных условий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В сообщении Рады подписание заявления о вступлении страны в ЕС названо "историческим моментом". А до этого сайт kp.ru писал, что Зеленский призвал главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в состав Евросоюза.