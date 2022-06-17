The Guardian: В Англии сотни украинских беженцев остались без крова Фото: REUTERS

В Англии сотни украинских семей остались без крова после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их жильем. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на официальные данные.

По сообщению издания, в период с конца февраля за помощью в связи с отсутствием жилья обратились как минимум 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких совершеннолетних лиц из Украины. Однако в результате проблемы с жильем возникли как в случае с программой Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), так и в случае виз по семейной схеме.

Ранее сообщалось, что Европа, похоже, начинает уставать от украинских беженцев. На фоне растущих цен на топливо и еду будущее Киева кажется уже не таким важным вопросом, ведь на кону собственное выживание.

К тому же "Комсомолка" уже писала и не раз, что отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной. С самого начала они стали вести себя вызывающе, требуя к себе особого отношения, даже если это требовало жертв со стороны принимающей стороны.