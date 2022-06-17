Онищенко назвал "дорогой в тупик" поступление 8-летнего брата Алисы Тепляковой в вуз Фото: с личной страницы в соцсети.

Заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко отреагировал на новости о брате Алисы Тепляковой. В том году девочка в 9 лет поступила в МГУ, чем прославилась на всю страну, а в этом году в семье снова перемены: младший брат Алисы тоже сдал ЕГЭ и собирается в МГУ.

Парламентарий отметил, что для одаренных детей должны быть отдельные программы, а вот повторение пути сестры — это «дорога в тупик».

Если мальчик закончит вуз в таком возрасте, то это значит только одно – он лишен детства.

- Предположим, он закончит механико-математический и будет заниматься математикой в домашнем режиме, может быть, что-то будет публиковать на этот счет, ну и что? Он лишен детства, нормального физиологического развития, потому что его физиология не догонит умственную, - отметил Геннадий Онищенко в беседе с «Газетой.Ru».

Нельзя забывать, что мозг природой гармонизирован с физиологическим, физическим развитием, в том числе с половым созреванием».

Таким образом, стремление родителей поскорее дать детям образование обернется «неизбежной трагедией».

- Даже если Тепляковы закончат вуз раньше, то им все равно придется ждать положенного возраста, иначе это будет «эксплуатацией детского труда», - заключил Геннадий Онищенко.

Накануне, Евгений Тепляков - глава семейства - сообщил, что семилетний Хеймдалль успешно сдал ЕГЭ и готовится к поступлению в вуз.

- Реальный уровень такой, что второй наш малыш в восемь лет успешно получает аттестат. С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя, — написал Тепляков в своем блоге.

В планах родителей отдать мальчика на мехмат или факультет вычислительной математики и кибернетики.

По словам Евгения Теплякова, занимаясь обучением дочки дома, столкнулся с непониманием и нежеланием чиновников от образования, ему отвечали, что «умный ребенок — его проблемы».

- Но было множество исследований психологов, которые доказали, что у шестилетнего ребенка мотивация и достижения выше, - говорит телеканалу "360" Тепляков.

Тем временем, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, академиком РАО Александр Асмолов призвал остановить обучение Алисы, так как это может повлечь за собой нарушения психического развития девочки, пишет газета "Известия".