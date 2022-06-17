Стало известно, нужно ли уменьшать объем желудка хирургическим путем ради похудения

Врач посоветовала не уменьшать объем желудка хирургическим путем Фото: Иван МАКЕЕВ

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала не уменьшать объем желудка хирургическим путем.

Специалист объяснила, что после операции аппетит человека остается прежним, поэтому процесс еды может превратиться в «замкнутый круг обжирания». Должно пройти некоторое время, чтобы человек научился есть с уменьшенным желудком.

- По сути, происходит ровно то, что должно произойти в процессе обычного, не хирургического, излечения от ожирения: человек приучается есть мало. А бариатрия этому лишь помогает, причем совсем некомфортным способом. И, увы, вообще не является гарантией избавления от лишнего веса, — написала Павлова в Telegram.

По ее словам, в процессе приучения желудок может растянуться до прежних размеров, и лишние килограммы вернутся.

Ранее Зухра Павлова дала советы по приготовлению полезной окрошки. По словам специалиста, это блюдо является одним из самых правильных для питания. При приготовлении окрошки Павлова советует не счищать с огурцов кожуру, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки. Как отмечает эндокринолог, благодаря ей овощ переваривается два часа, что дает «длительное насыщение». Кроме того, специалист советует класть в окрошку как можно больше зелени, также являющейся источником клетчатки. Вместо колбасы Павлова рекомендует использовать вареное мясо, поскольку неоднократно была доказана способность обработанного мяса вызывать злокачественные опухоли.