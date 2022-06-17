Фигурное катание, последние новости на 17 июня 2022 года: Валиева показала кадры новой фотосессии, Трусова раскрыла тайны отношений с Кондратюком

Трусова и Кондратюк уже несколько месяцев - пара.

В фигурном катании даже летом нет спокойствия и штиля. Большое интервью дала вице-чемпионка Олимпиады Александра Трусова. Сказала, что заслуживала золота на Олимпиаде, раскрыла тайны романа с Кондратюком. Камила Валиева - тренируется в ожидании вердикта ВАДА по своему делу, но и показывает кадры фотосессий в соцсетях. "КП-Спорт" рассказывает о последних новостях фигурного катания на 17 июня 2022 года.

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