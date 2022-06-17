В ЛНР заявили, что украинские военные используют цистерны с ядохимикатами для прикрытия на заводе "Азот" Фото: Дмитрий СТЕШИН

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что российские и луганские войска смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот», расположенном в Северодонецке, однако их продвижение осложняется тем, что украинские военные используют в качестве прикрытия цистерны с ядохимикатами

«Наши подразделения совместно с подразделениями ВС РФ закрепились в промышленной зоне завода "Азот". Есть ряд успехов, но нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях - прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества», - приводит ТАСС слова офицера Народной милиции ЛНР, который отметил, что такие обстоятельства затрудняют продвижение.

Напомним, в четверг, 16 июня, Марочко заявил, что силы ЛНР и России начали зачистку промзоны Северодонецка, в том числе и территории у завода «Азот».