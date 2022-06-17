Греф назвал экспорт ядом для экономики России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в текущих условиях экспорт становится ядом для экономики России, приводя к чрезмерному укреплению рубля, а также уничтожению производства внутри страны, в то время как импорт превращается в главное лекарство.

«То, что считалось главным и важнейшим, экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт ... становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства - всё перевернулось», - заявил глава Сбербанка в ходе делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как отметил Греф, новую ситуацию невозможно переосмыслить в короткие сроки, а перестроить логистику, цепочки платежей, физическую инфраструктуру - еще труднее.

Единственной валютой, которая стала профицитной по отношению к рублю текущих условиях, он назвал юань. По его словам, все остальные валюты являются дефицитными. «Мы можем получить турецкую лиру, рупию и так далее, которые никакой ценности для нас не будет представлять, потому что мы не сможем ее отоварить - это не свободно конвертируемая валюта», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 16 июня, в ходе своего выступления на ПМЭФ глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала пересмотреть выгоду от экспорта, указав на то, что большая часть российского производства должна работать на внутренний рынок.