Набиуллина заявила, что «по-прежнему» в российской экономике уже не будет

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ никогда не будет прежней.

- Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились, — сказала она на сессии в рамках ПМЭФ.

Набиуллина также призвала пересмотреть выгоду от экспорта, отметив, что большая часть российского производства должна работать на внутренний рынок.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что действие антироссийских санкций еще не проявилось в полно мере и в такой степени, как это ожидалось. По словам главы Центробанка, определенную роль в этом сыграла способность российских компаний к адаптации. Набиуллина предупредила, что полный эффект санкций может стать ощутимым через какое-то время.

До этого она выразила мнение, что низкие темпы роста цен в России пока нельзя считать признаком устойчивого замедления инфляции. Набиуллина также сообщила, что инфляционные ожидания населения вернулись к уровню годичной давности и назвала это важным признаком стабилизации ситуации.