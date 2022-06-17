Макрон заявил, что в обычных условиях Украина не могла бы считаться кандидатом на вступление в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в нормальных условиях Украина не могла бы претендовать на статус кандидата на вступление в Европейский союз.

«В нормальных условиях Украина не должна была быть кандидатом», - заявил президент Франции в интервью, которое он дал телеканалу BFMTV.

Французский лидер отметил, что «статус кандидата подразумевает процесс, который длится годами», приведя в пример Сербию. «Это лишь глава в переговорах. Мы это делаем, потому что идут военные действия, и считаем, что это было бы правильно», - отметил глава государства.

Мокрон также заявил, что роль Франции сейчас - помогать Киеву и поддерживать дипломатические связи с Москвой.

Как писал сайт kp.ru, в своем интервью президент Франции также заявил, что Молдавия может стать кандидатом на вступление в Европейский союз.