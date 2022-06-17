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В мире17 июня 2022 8:23

Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в Евросоюза

Президент Франции указал на "храбрость Украины"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в Евросоюза

Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в Евросоюза

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдавия может стать кандидатом на вступление в Европейский союз.

Незадолго до этого французский лидер заявил о готовности Евросоюза уже сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление, уточнив, что в обычное время Украина не смогла бы получить такой статус, однако Украине готовы его предоставить из-за боевых действий.

«Храбрость Украины также позволяет нам послать сигнал Молдавии - ее хрупкому соседу, где также есть сепаратистские движения. Она также может стать кандидатом на вступление в ЕС», - заявил президент Франции в интервью телеканалу BFMTV.

Как писало накануне агентство Bloomberg, в пятницу, 17 июня, Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине и Молдавии. Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В сообщении Верховной рады подписание этого заявления названо «историческим моментом», а украинский лидер призывал главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в состав Евросоюза.