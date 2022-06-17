Зеленский утверждает, что интеграция Украины в Евросоюз "усилит Европу"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что интеграция Украины в Европейский союз усилит Европу, поэтому страны региона должны дать позитивный ответ на устремления Киева.

«Нужно сделать всю Европу наконец-то единой. Это то, в чем заинтересованы одинаково и Украина, и государства Западных Балкан. Полноправная европейская интеграция Украины, как и полноправная европейская интеграция ваших государств - это историческое усиление Европы», - заявил украинский лидер в видеообращении к участникам Диалога Преспанского форума, выразив также надежду на то, что для Киева июнь этого года «станет успешным в отношениях с ЕС».

Зеленский также призвал к применениям новым антироссийским санкциям, а также заявил, что архитектура безопасности Европы должна базироваться на «освобождении» от связей с России. По его словам, безопасность «просто невозможна» без этих условий.

«Причем это одинаково и для севера Европы, и для юга, и для запада, и для востока. Вот почему нужны такие санкции против России», - заявил украинский президент, указав на то, что ограничительные меры являются «частью архитектуры безопасности на континенте».

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в нормальных условиях Украина не могла бы претендовать на статус кандидата на вступление в Евросоюз.