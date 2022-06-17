Захарова назвала апофеозом гуманизма одобрение экстрадиции Джулиана Ассанжа в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение главы Министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет лишения свободы. Российский дипломат назвала такое решение «апофеозом гуманизма и апогеем свободы слова»

«Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, говорится в сообщении Wikileaks. Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, напомнив, что Ассанжа ждут 175 лет тюремного заключения «как раз за журналистскую деятельность».

Напомним, в конце апреля текущего года Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks, после чего окончательное решение об экстрадиции должна была принять министр внутренних дел. У защиты еще остается возможность подать апелляцию в Высокий суд Лондона.