Глава Минпромторга пошутил про «жалко у пчелки», говоря об уходе IKEA из России

Денис Мантуров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пошутил про «жалко у пчелки», говоря об уходе компании IKEA с российского рынка.

- Жалко у пчелки, — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о том, жалко ли ему уходящей из России IKEA.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин в Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ заявил, что отечественные кооперативы помогут заменить IKEA в России. По его словам, РФ может помочь опыт Запада, где небольшие предприятия объединяются в кооперативы с целью объединить усилия по продаже своего товара. Создание таких кооперативов может стать решением проблемы после ухода IKEA. Сейчас в России рассматривается данный вопрос, сообщил Говырин.