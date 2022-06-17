В ЛНР заявили, что часть украинских военных на заводе "Азот" начала сдаваться в плен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в пятницу, 17 июня, заявил, что некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на территории завода «Азот», расположенного в Северодонецке, начали сдаваться в плен.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», - сказал офицер Народной милиции ЛНР, слова которого приводит Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Напомним, сегодня, 17 июня, Марочко заявил, что российские и луганские войска смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот», однако их продвижение осложняется тем, что украинские военнослужащие используют в качестве прикрытия цистерны с ядохимикатами.