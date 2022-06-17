Путин заявил, что в ситуации с ценами на газ Европа "сама натворила дел"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с ростом цен на газ в Европе, заявил, что европейские страны "сами натворили дел и ищут виновных".

- Слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые цены на поставки газа, что привело к росту цен. И это - задолго до операции на Донбассе. Сами натворили дел и ищут виновных, — сказал российский лидер во время выступления на ПМЭФ.

Ранее обозреватель Echos Винсент Колен заявил, что Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году на фоне резкого роста цен на голубое топливо. По его мнению, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы", поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что трубопровод «Северный поток — 2» готов к запуску в любой момент.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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