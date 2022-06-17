Путин заявил, что нехватка удобрений на рынке грозит мировым голодом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил ,что нехватка удобрений на рынке грозит мировым голодом.

"Просчитать дальнейшее развитие событий можно - нехватка удобрений значит снижение урожайности, дальше - обрыв поставок и голод. И это целиком на совести руководства США и Европы. Нам может было и приятно было услышать, что мы могущие и всемогущие. Инфляцию творим. Может быть нам было бы и приятно чувствовать такое могущество, но это не соответствует действительности", - сказал российский лидер в ходе своего выступления.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил на просветительском марафоне «Новые горизонты», что к концу 2022 года в мире начнется глобальный голод. По мнению Орешкина, причинами скорого голода станут рост цен на пшеницу в мире и безответственная монетарная политика Соединенных Штатов Америки во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

До этого генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на международные рынки для продуктов питания и удобрений из России. Он подчеркнул, что российские продукты питания и удобрения должны иметь «полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки».

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