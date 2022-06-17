Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, поскольку это не военно-политическая организация в отличие от НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«ЕС не является военной организацией в отличие от НАТО. Поэтому наша позиция последовательная – мы ничего не имеем против. Это решение суверенное. Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай решают сами», – сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Украина должна сама решить, насколько вступление в ЕС возможно и пойдет ли это на пользу украинскому народу. Как отметил Путин, структура украинской экономика сложилась таким образом, что требует дотаций. Без защиты внутреннего рынка Украина «превратится в колонию», предупредил президент.

Как писал сайт Kp.ru, Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

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