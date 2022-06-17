В Минпромторге РФ сообщили, что владелец бренда Zara надеется возобновить работу в России Фото: Дарья НАУМЕЦ

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, не заявляла об окончательном уходе с российского рынка, надеясь на возобновление работы в России, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Нет, не заявляли. Наоборот, они надеются, что когда вся эта история наладится, у них будет возможность вернуться», – рассказал замглавы Минпромторга в беседе с ТАСС.

Как заявил Евтухов, российский рынок был для ретейлера «весьма существенным». Ведомство периодически контактирует с Inditex, сообщил он. Замминистра также отметил, что компания приостановила работу в России не по политическим мотивам, а из-за проблем с логистикой.

Как писал сайцт Kp.ru, компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka и другими, может возобновить работу магазинов в России летом этого года. Об этом рассказала директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.