В Шанхае произошел пожар на нефтехимическом заводе Sinopec Фото: REUTERS

В Шанхае произошел серьезный пожар на заводе китайской нефтехимической компании Sinopec, сообщает "Синьхуа".

Сейчас на мечте ЧП работают пожарные расчеты. Причины случившегося пока неизвестны. Очевидцы публикуют в сети видео произошедшей катастрофы.

Известно, что огонь на предприятии по производству этиленгликоля вспыхнул около четырех часов утра. По данным The Global Times, в результате случившегося как минимум один человек погиб. Экологи уже взяли необходимые пробы в окрестностях завода и установили, что ущерба окружающей среде нанесено не было.

Ранее сайт kp.ru писал, как в прошлом году в китайской провинции Цзянсу 14 октября прогремел мощный взрыв. Он стал следствием пожара на местном химическом заводе, который производит перекись водорода. Инцидент произошел в 7:00 по местному времени. По данным EpochTimes, в результате ЧП как минимум один человек получил травмы и один пропал без вести.