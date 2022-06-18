В Рособрнадзоре рассказали о будущем ЕГЭ после отмены Болонской системы Фото: Анастасия Осипова

Разговоры по поводу отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в контексте отказа от Болонской системы являются некорректными, поскольку речь идет о двух разных сущностях. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время Петербургского международного экономического форума.

«ЕГЭ не относится к Болонской системе. У людей в головах путаница по данному вопросу. Обсуждать отмену того, что не является частью, некорректно и юридически неправильно», – приводит ТАСС слова главы ведомства.

Музаев назвал совпадением, что в период подписания Болонского соглашения, в России была сформирована новая модель выпускного вступительного экзамена.«Все это вошло в нашу жизнь параллельно. Некоторые эксперты не из области образования посчитали, что это единое целое, но это две разные сущности», - отметил он.

Глава Рособрнадзора также считает, что слова об отмене ЕГЭ являются полупулисткими. Как он отметил, на сегодняшний день никто из экспертов, которые принимают участие в разработке заданий и в дискуссиях по предметам, «ничего взамен не предложил».

Напомним, в начале июня этого года в Минобрнауки заявили об исключении всех вузов России из Болонского процесса.