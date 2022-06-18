Меркель заявила о готовности стать посредником в переговорах России и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью информационной платформе Redaktions Netzwerk Deutschland заявила, что в будущем была бы готова выступить посредником для решения конфликта между Москвой и Киевом.

«Меркель не исключила возможность сыграть роль посредника, но не сейчас, а на более позднем этапе», - говорится в сообщении.

Однако, комментируя вопрос о том готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, бывший глава немецкого правительства заявила, что «на данный момент этот вопрос не обсуждается».

Меркель также указала на то, что незадолго до своего ухода с поста канцлера Германии она пыталась найти решения кризиса на Украине, однако не преуспела. При этом она не считает, что Москва дожидалось ее ухода из политики для того, чтобы начать военную операцию.

Напомним, ранее Меркель сказала о том, что ее уход с поста канцлера Германии мог повлиять на эскалацию конфликта на Украине, однако она признала свое бессилие к концу срока пребывания на посту. «Мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом», - заявила она.