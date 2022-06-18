Стандарт "все включено" начнет действовать в отелях России в 2023 году

Глава Ростуризма сообщила о начале действия стандарта "все включено" в отелях России с 2023 года Фото: Олег Укладов

Стандарты на услуги в отелях «все включено» и «ультра все включено» будут утверждены в России до конца этого года, а начнут действовать уже в 2023 году. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Стандарты на услуги "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», - приводит ТАСС слова главы Ростуризма.

Догузова заявила, что Ростуризм четко прописал критерии соответствия отелей разных категорий звездности стандартам «все включено», а также «ультра все включено», опираясь при этом на лучший мировой опыт. Так, среди основных требований есть наличие на территории отеля несколько ресторанов, в том числе один круглосуточный, теплых бассейнов, а также детская анимация и отдельная детская комната.

«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», - отметила глава ведомства.

Как писал сайт kp.ru, накануне в гостях Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ побывал директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, который рассказал о главной проблемой внутреннего туризма в России стала нехватка мест для размещения всех желающих туристов.