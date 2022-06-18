Херсонская и Запорожская области переходят на российскую программу обучения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Херсонская и Запорожская области начали переход на российскую программу обучения. Такое заявление в субботу, 18 июня, сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Политик уточнил, что на данный момент были сформированы специальные списки директоров и учителей школ из Херсонской и Запорожской областей, которые вскоре пройдут переобучение и семинары в Крыму.

«Проблем никаких нет. Один язык, одна базовая советская система у многих. Переход на российскую программу обучения, по сути, уже начался», - приводит РИА Новости слова советник главы Крыма по информационной политике.

Напомним, в минувший четверг, 16 июня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что жители Херсонской области, которые родились после 24 февраля 2022 года, дня начала специальной военной спецоперации России на Украине, автоматически получат российское гражданство. По его словам, речь идет о новой важной социальной льготе, которая способна «повлиять на судьбы тысяч украинцев».