Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс криптовалюты биткоин упал на 6,98 процентов, опустившись до отметки в 20 тысяч долларов, что произошло впервые с 16 декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Согласно данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, биткоин по состоянию на 10.00 московского времени подешевела на 6,98 процентов за последние сутки, и стоимость криптовалюты теперь составляет 19,487 тысяч долларов.

Тем временным, по данным портала CoinMarketCap, который вычисляет среднюю цену более чем по 20 биржам, падение составило 6,50 процента - до отметки в 19,554 тысяч долларов.

Напомним, накануне официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории РФ Кристина Новикова предупредила россиян о том, что биткоин на сегодняшний день подвержен тем же тенденциям, что и фондовые рынки. По ее словам, из биткоина инвесторы будут выходить, а его цена, по разным прогнозам, может до конца 2022 года опуститься до 8-15 тысячи долларов.