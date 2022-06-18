Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины Фото: REUTERS

Лондон продолжит активно поддерживать Киев даже несмотря на то, что в мире появляется усталость от украинского конфликта. Такое заявление премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал в субботу, 18 июня, по возвращении из Украины.

«Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость [от темы] Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке [страны]», - заявил глава британского правительства.

Джонсон отметил, что, когда Москва продвигается «вперед дюйм за дюймом», Лондону «важно демонстрировать, что Украина может победить и победит, это правда».

Напомним, днем ранее, 17 июня, Джонсон вновь провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Политики поговорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны Украине. Ранее премьер-министр Великобритании встретился с украинским лидером в начале апреля этого года.