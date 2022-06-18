В Киеве обозначили сроки возобновления переговоров с Москвой Фото: REUTERS

Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев может возобновить переговоры об условиях мирного соглашения с Москвой в конце августа текущего года. Политика цитирует радиостанция «Голос Америки» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов).

Как уточнил Арахамия, позиция украинской стороны за столом переговоров должна измениться именно к концу лета этого года, поскольку Киев якобы рассчитывает, что к этому моменту военная инициатива будет на их стороне и усилиться «переговорная позиция». Или, как неоднократно заявляли в российском МИДе, это является только поводом для отказа от переговоров и затягивания конфликта.

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках», - добавил глава украинской делегации в Ранее Арахамия заявил, что на данный момент украинская сторона не видит смысла в новых встречах с представителями Москвы из-за своей «довольно слабой» позиции.

Напомним, в минувший четверг, 16 июня, помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что на данный момент делегации России и Украины периодически созваниваются, однако, как он отметил, Киев не намерен вести переговоры в прежнем ключе.