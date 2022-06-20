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Общество19 июня 2022 21:50

Судебные приставы смогут возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме с 20 июня

Кроме того, в автоматическом режиме теперь будут устанавливаться и отменяться различные ограничения в отношении должника
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Судебные приставы смогут возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме с 20 июня

Судебные приставы смогут возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме с 20 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 июня 2022 года возбуждение, прекращение исполнительного производства и взыскание долгов в отношении должников в России теперь будет проходить в автоматическом режиме, сообщает ТАСС.

Изменения затронут решения ФССП России по вопросам возбуждения исполнительного производства и отказа в этом, окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора.

Кроме того, в автоматическом режиме теперь будут устанавливаться и отменяться различные ограничения в отношении должника.

Ранее заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, что россиянам могут отказать в выезде за границу судебные приставы при наличии долгов и невыполненных требованиях неимущественного характера. Кроме того, запрет могут получить военнослужащие и проходящие альтернативную гражданскую службу, а также россияне, имеющие доступ к государственной тайне