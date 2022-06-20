Иностранные наемники на заводе «Азот» мешают переговорам по сдаче в плен

На заводе «Азот» иностранные наемники мешают переговорам по сдаче в плен Фото: REUTERS

Иностранные наемники, занявшие вместе с украинскими силовиками завод «Азот» в Северодонецке, мешают переговорам по сдаче в плен. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

- Они (иностранные наемники) мешают переговорному процессу. Поэтому ждем, — рассказал собеседник агентства.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины на заводе «Азот» готовы к переговорам. По его словам, пока украинские силовики нарушали договоренности о прекращении огня, «военный фон для них ухудшался».

До этого женщины, которым удалось выйти из бомбоубежища завода «Азот», рассказали, что на этом предприятии, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников. Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище завода около двух месяцев. На предприятии женщина обратила внимание на иностранных боевиков.