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В мире20 июня 2022 5:02

Экс-депутат Рады Кива считает, что президент Польши готовится к захвату запада Украины

Так политик прокомментировал слова польского лидера Анджея Дуды о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет»
Виктор БАЖЕНОВ
Экс-депутат Рады считает, что президент Польши готовится к захвату запада Украины

Экс-депутат Рады считает, что президент Польши готовится к захвату запада Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал слова польского лидера Анджея Дуды о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет».

- Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины, — написал политик в Telegram.

Он также напомнил о заявлении Дуды о том, что украинцы и поляки смогут «вместе жить на этой земле».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши мечтают заполучить Западную Украину, воспользовавшись боевыми действиями на украинской территории. По его словам, Минску и его союзникам придется в этом случае ответить. Как считает политик, столь смелые намерения Польши объясняются покровительством Соединенных Штатов, «которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы». В этой связи Белоруссия вынуждена приводить в готовность войска на западе и на юге, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Запад имеет мысли «влезть и в Белоруссию».