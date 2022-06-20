Сенатор Климов заявил, что Россия решит проблему транзита любыми способами, если ЕС не снимет блокаду Калининграда

В Совфеде заявили, что Россия решит проблемы транзита любыми способами, если Евросоюз не снимет блокаду Калининграда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Совфеда Андрей Климов заявил, что Россия решит проблемы транзита любыми способами, если Евросоюз не снимет блокаду Калининграда. Он напомнил, что Литву взяли в НАТО с учетом проблемы калининградского транзита.

- Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ, — написал политик в Telegram.

По его словам, блокаду российского города можно охарактеризовать как прямую агрессию.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал блокаду Калининграда со стороны Литвы нарушением обязательных международно-правовых актов Европейского союза. Косачев предупредил, что такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

До этого сообщалась, что «Литовские железные дороги» больше не будут осуществлять транзит санкционных товаров из Калининградской области. По словам главы региона Антона Алиханова, компания якобы получила разъяснение из Европейской комиссии, которая сказала им о том, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары никакие исключения не распространяются.