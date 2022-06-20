В Британии назвали президентство Байдена самым дилетантским в истории США

Джо Байден Фото: REUTERS

Обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер назвал президентство Джо Байдена самым дилетантским в истории Соединенных Штатов Америки.

- Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок, — пишет журналист.

По мнению Гардинера, во время выступлений американский лидер выглядит все более отрешенным от реальности. Обозреватель допустил упадок США. По его словам, американская общественность мало доверяет Байдену, а тот в ответ совершает нападки на критиков и отказывается брать на себя ответственность за текущее положение страны.

Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви заявил, что Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке», отметив, что республиканцы в текущем году имеют все шансы одолеть президента-демократа, для этого им нужно всего лишь напоминать о череде его неудач. Как пишет экс-сенатор в своей статье для The Washington Times, даже бывший президент США Барак Обама выглядит оглушительно успешным по сравнению с Байденом, однако таким и не был. Харви указывает на то, что со времен экс-главы Белого дома Джимми Картера страна не возглавлялась такой потрясающе некомпетентной, неэффективной и жалкой администрацией. Нынешнее правительство он назвал комедией ошибок, в которой нет ничего смешного.