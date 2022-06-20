В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Михаила Горбачева Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Горбачев-Фонде отказались прокомментировать информацию о состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

По словам главы пресс-службы Фонда Павла Палажченко, мединформацию Фонд никогда не комментирует, поскольку с уважением относиться к неприкосновенности частного лица. Об этом пишет Газета.ru.

- Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица", - сказал Палажченко РИА Новости.

Накануне в Telegram-каналах сообщалось, что у Горбачева якобы имеются некоторые проблемы со здоровьем. В частности, там говорилось, что они якобы связаны с почками. Кроме того, сообщалось, что якобы около года за состоянием политика наблюдают врачи, периодически его состояние ухудшается, и ему приходится делать гемодиализ.

Напомним, сейчас Михаилу Горбачеву 91 год. Осенью прошлого года бывший лидер СССР был в больнице на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции.