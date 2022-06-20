Песков назвал решение Литвы по блокаде Калининграда "нарушением всего и вся"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение властей Литвы по блокаде Калининграда "нарушением всего и вся".

- Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза - распространить действие санкций на транзит, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он добавил, что Москва намерена проанализировать ситуацию в течение нескольких дней. Далее Россия пример ответные меры, отметил Песков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал блокаду Калининграда со стороны Литвы нарушением обязательных международно-правовых актов Европейского союза. Косачев предупредил, что такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

До этого сообщалось, что «Литовские железные дороги» больше не будут осуществлять транзит санкционных товаров из Калининградской области. По словам главы региона Антона Алиханова, компания якобы получила разъяснение из Европейской комиссии, которая сказала им о том, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары никакие исключения не распространяются.