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Общество20 июня 2022 10:19

Через порталы «Все для победы» и «Zа нами правда» теперь можно отправить слова поддержки защитникам Донбасса

Любой желающий может записать для военнослужащих аудио или текстовое сообщение
Ксения БОГДАНОВА
Слова поддержки защитникам Донбасса теперь можно отправить через порталы «Все для победы» и «Zа нами правда».

Слова поддержки защитникам Донбасса теперь можно отправить через порталы «Все для победы» и «Zа нами правда».

Слова поддержки защитникам Донбасса теперь можно отправить через порталы «Все для победы» и «Zа нами правда». Написать свои добрые пожелания военнослужащим может любой желающий.

Портал Народного фронта «Все для победы» создан для сбора средств и вещей для бойцов Луганской и Донецкой народных республик. Проект «Zа нами правда» предназначен для создания и распространения визуального контента, посвящённого действиям российских военнослужащих и спецоперации России на Украине.

«Реализация проектов «Все для победы» и «Zа нами правда» показала, насколько велико желание россиян поддержать тех, кто сражается с нацизмом на Украине, и насколько эта поддержка необходима для самих защитников», - отмечают создатели патриотических интернет-порталов.

Теперь эта возможность есть у всех интернет-пользователей. С 20 июня на порталах «Все для победы» и «Zа нами правда» появились специальные разделы «Слова поддержки бойцам», где можно оставить текстовое сообщение для российских военнослужащих. А в пабликах проекта «Zа нами правда» в социальных сетях ВКонтакте и "Одноклассники" можно записать для защитников аудиосообщение. Представители Народного фронта передадут все текстовые пожелания и аудиопослания россиян офицерам и солдатам, участвующим в спецоперации.

- То, что нужно нашим бойцам на передовой, физическая составляющая, – это очень важно, но я глубоко убежден, что им особенно важна наша моральная поддержка, – подчеркнул на представлении проекта «Все для победы» народный артист России Дмитрий Певцов.

Напомним, проект «Zа нами правда!» основала инициативная группа россиян. Сайт для публикации патриотического пользовательского контента был создан в начале марта. Кроме сайта у проекта появились свои площадки в популярных социальных сетях - ВКонтакте, Одноклассниках и в мессенджере Telegram. По словам основателей интернет-площадки, их главная цель – дать возможность россиянам обмениваться контентом патриотического содержания через сайт, а также в сообществах в соцсетях и в мессенджере.

Любой пользователь может разместить на интернет-площадках проекта «Zа нами правда!» контент патриотического содержания: фото, видео, стихи, песни, слоганы – и поделиться своими идеями, как еще поддержать нашу армию.