Через порталы «Все для победы» и «Zа нами правда» теперь можно отправить слова поддержки защитникам Донбасса

Слова поддержки защитникам Донбасса теперь можно отправить через порталы «Все для победы» и «Zа нами правда».

Слова поддержки защитникам Донбасса теперь можно отправить через порталы «Все для победы» и «Zа нами правда». Написать свои добрые пожелания военнослужащим может любой желающий.

Портал Народного фронта «Все для победы» создан для сбора средств и вещей для бойцов Луганской и Донецкой народных республик. Проект «Zа нами правда» предназначен для создания и распространения визуального контента, посвящённого действиям российских военнослужащих и спецоперации России на Украине.

«Реализация проектов «Все для победы» и «Zа нами правда» показала, насколько велико желание россиян поддержать тех, кто сражается с нацизмом на Украине, и насколько эта поддержка необходима для самих защитников», - отмечают создатели патриотических интернет-порталов.

Теперь эта возможность есть у всех интернет-пользователей. С 20 июня на порталах «Все для победы» и «Zа нами правда» появились специальные разделы «Слова поддержки бойцам», где можно оставить текстовое сообщение для российских военнослужащих. А в пабликах проекта «Zа нами правда» в социальных сетях ВКонтакте и "Одноклассники" можно записать для защитников аудиосообщение. Представители Народного фронта передадут все текстовые пожелания и аудиопослания россиян офицерам и солдатам, участвующим в спецоперации.

- То, что нужно нашим бойцам на передовой, физическая составляющая, – это очень важно, но я глубоко убежден, что им особенно важна наша моральная поддержка, – подчеркнул на представлении проекта «Все для победы» народный артист России Дмитрий Певцов.

Напомним, проект «Zа нами правда!» основала инициативная группа россиян. Сайт для публикации патриотического пользовательского контента был создан в начале марта. Кроме сайта у проекта появились свои площадки в популярных социальных сетях - ВКонтакте, Одноклассниках и в мессенджере Telegram. По словам основателей интернет-площадки, их главная цель – дать возможность россиянам обмениваться контентом патриотического содержания через сайт, а также в сообществах в соцсетях и в мессенджере.

Любой пользователь может разместить на интернет-площадках проекта «Zа нами правда!» контент патриотического содержания: фото, видео, стихи, песни, слоганы – и поделиться своими идеями, как еще поддержать нашу армию.