Глава Крыма Аксенов заявил, что сухопутная часть полуострова максимально прикрыта силами ПВО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сухопутная часть полуострова максимально прикрыта силами ПВО.

По его словам, сейчас территориям Крыма ничего не угрожает.

- Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, в том числе Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает, - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

До этого 20 июня Аксенов сообщал, что украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Сейчас на месте ЧП ведется работаем по спасению людей. Он также отметил, что газ в Крым подается в штатном режиме, рисков по газоснабжению нет. известно, что в момент ударов со стороны ВСУ на буровых вышках "Черноморнефтегаза" находилось 109 человек, 21 рабочий уже эвакуирован с этой территории.