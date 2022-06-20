Минфин России предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%

Минфин РФ внес в правительство проект снижения ставки по льготной ипотеке. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Российский Минфин разработал и внес в Правительство РФ проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% (сейчас она составляет 9%). Об этом сообщила в понедельник 20 июня пресс-служба ведомства.

Предполагается, что снижение ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках не только поддержит россиян, но и увеличит спрос на жилье, а это, в свою очередь, даст толчок развитию строительной отрасли.

Сообщается, что программа льготной ипотеки действует до конца 2022 года. Максимальная сумма кредита в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в остальных регионах – до шести миллионов рублей, но лимит может быть увеличен до 30 и 15 млн рублей соответственно, если эту программу сочетать с рыночной или другой субсидированной ипотекой.

«С начала действия программы «Льготная ипотека» выдано 781,5 тысяч кредитов на общую сумму 2,3 трлн рублей, в том числе в 2022 году – 100,9 тысяч кредитов на сумму 301,8 млрд рублей», - сообщили в Минфине.

Напомним, после того, как в начале года ставки по ипотеке в России выросли до двузначных значений, в апреле Сбербанк первым из крупных банков начал снижать ставки по ипотеке.

Позднее президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%.

Увеличит ли снижение ставок по ипотеке спрос на жилье, читайте здесь на kp.ru.