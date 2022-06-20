Стало известно, когда «Биг Тейсти» вернется в меню бывшего «Макдональдса» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне смогут насладиться вкусом "Биг Тейсти" - бургер вернется в меню бывшего "Макдональдса", а ныне "Вкусно - и точка" 25 июня 2022 года. Как стало известно kp.ru, новые владельцы сети ищут возможность вернуть популярные бургеры в новом обличье.

Это как раз тот случай, когда бизнес-отряд и его клиенты не могли не заметить потери из-за изменений в позиций меню.

Напомним, проблема была не в санкциях, ведь положить котлету в булочку и добавить овощей не сложно. Все дело оказалось в коммерческой тайне. Теперь же инструкции бургеров и других блюд "Макдональдса" по наследству перешли во "Вкусно — и точка". Однако блюдо делает соус. И вот с ним как раз проблема.

Кстати, в пресс-службе "Вкусно - и точка" уже подтвердили, что обновленный "Биг Тейсти" вернется в меню с конца июня в ресторанах Москвы и Подмосковья. Бургер будет называться "Биг Спешл". Об изменениях рецептуры в компании ничего не сказали.

На очереди обновленный "Биг Мак" и мороженное "Макфлурри". Источник "КП" отмечает, что для десерта нужно в первую очередь новое название.

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