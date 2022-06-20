МИД Литвы заявил, что не нарушал транзита в Калининград

Литва заявила, что не нарушала транзита в Калининград. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва не вводила односторонних ограничений на транзит в Калининградскую область и из нее. Об этом в понедельник 20 июня заявили в МИД Литвы. Внешнеполитическое ведомство уточнило, что Литва всего лишь применяет санкции ЕС.

«Через территорию Литвы продолжаются перевозки пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкционного режима ЕС, как в Калининградскую область, так и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва [лишь] последовательно применяет санкции ЕС», - цитирует ТАСС сообщение литовского МИД.

Ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область. Под запрет подпадает примерно 50% грузов.

О том, чем обернется запрет Литвы на транзит грузов в Калининградскую область, читайте здесь на kp.ru.

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