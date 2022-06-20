Правительство Нидерландов призвало компании и домохозяйства экономить как можно больше энергии

Власти Нидерландов призвали компании и домохозяйства экономить газ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Европа не сможет заполнить до зимы свои газохранилища, не приняв дополнительные меры. Об этом заявил в понедельник 20 июня министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен.

Министр отметил, что из-за сокращения поставок российского газа в Европу «на счету каждый кубометр» и заявил, что правительство Нидерландов призывает как компании, так и домохозяйства «экономить как можно больше энергии». Министр подчеркнул, что речь идет об экономии также и в летний период, пишет ТАСС.

Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что Германия переживет ближайшую зиму без российского газа только при условии значительной экономии энергоносителей.

Тем временем немцев призвали ездить медленнее ради экономии бензина, а в Польше создали сайт, который учит экономить газ, оставляя чайник полупустым.