Власти Дании призывали граждан королевства экономить энергию Фото: Архив "КП"

Датское энергетическое агентство заявило, что вскоре в королевстве может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением.

"В случае нехватки газа у Датского энергетического агентства есть готовый план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы потребители могли отапливать свои дома на зиму. План включает, среди прочего, высвобождение аварийных запасов, и предполагает, что крупнейшие газопотребляющие компании могут полностью или частично прекратить подачу газа на определенный период времени", - цитирует сообщения ведомства РИА Новости.

В организации подчеркнули, что на данный момент ситуация находится под контролем, однако призвали "всех датчан экономить энергию".

Ранее профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен заявил ,что Данию, как и другие европейские страны, ждет катастрофа из-за отказа платить за газ в рублях, если Россия одномоментно прекратить поставки голубого топлива.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром экспорт" с 1 июня приостановил поставки газа ведущей энергетической компании Дании – Orsted. Причина прекращения поставок – отсутствие рублевой оплаты за полученный в апреле газ.

В датской компании заявили, что Россия не сможет перекрыть поставки газа Дании напрямую, поскольку страны не связаны прямым газопроводом. Копенгаген планирует закупаться на европейском газовом рынке.