Постпред РФ при ЕС заявил, что России и Европе нужно создать новую систему взаимоотношений

Постпред России при ЕС заявил, что России и Европе нужно создать новую систему взаимоотношений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил ,что отношения России и Евросоюзу предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия.

"Не все мосты сожжены. Но большинство. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, возврата к business as usual (ведению дел как раньше) не будет, этого не может быть. Это понимаем мы, и это понимают они", - сказал он в беседе с "Известиями".

По словам дипломата, отношения России и Евросоюза "продолжают деградировать".

До этого Чижов заявил, что Россия и Евросоюз предпочитают не хлопать дверью, хотя их отношения оказались в настоящее время на самой низкой точке за все минувшие годы. При этом ЕС остается крупнейшим торговым партнером России, отметил он

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы.