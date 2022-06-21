WP: на Украине погиб второй американский наемник Стивен Забельски Фото: REUTERS

Гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая 2022 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на некролог в издании его родного города.

Данную информацию подтвердил газете Госдепартамент. Таким образом, Забельски стал "по меньшей мере вторым американцем, погибшим" на Украине во время проведения российской военной спецоперации, отмечает издание.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупреждал, что все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами.

Несколько стран, в том числе Хорватия, Польша и государства Балтии официально разрешили своим гражданам сражаться против российских подразделений, участвующих в спецоперации. Только из Загреба отправились более двух сотен наемников.

Что ждет иностранных наемников на Украине, кто они такие и почему некоторые западные страны уже призывают солдат, которые в частном порядке решили ехать на Украину, вернуться обратно, читайте здесь на kp.ru.