Песков: РФ не может гарантировать, что плененные американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC.

Напомним, 15 июня Daily Telegraph сообщила о двух наемниках из США, попавших в плен под Харьковом. Позднее воюющий на стороне Вооруженных сил Украины наемник из Соединенных штатов Америки рассказал журналистам телеканала СNN подробности пленения на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хьюна.

Что ждет иностранных наемников на Украине, кто они такие и почему некоторые западные страны уже призывают солдат, которые в частном порядке решили ехать на Украину, вернуться обратно, читайте здесь на kp.ru.