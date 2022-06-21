NYT: священники в Венгрии надеялись на захват Закарпатья в начале спецоперации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В начале российской спецоперации на Украине венгерские священники "выражали надежду" на захват Закарпатской области Будапештом, заявил обозреватель газеты New York Times Эрика Соломон.

"Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия. Хотя документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют", - говорится в материале.

По ее мнению, тесные связи проживающих в Закарпатье венгров с исторической родиной породили разногласия по поводу виновника конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы на парламентских выборах в стране правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" сделает все для того, чтобы не допустить втягивания республики в конфликт на территории соседней Украины. По его словам, политическая оппозиция "не чувствует этого и хочет предпринять шаги, которые могут вовлечь Венгрию в этот конфликт".

Как писал сайт KP.ru, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал слова польского лидера Анджея Дуды о том, что "границ между Польшей и Украиной больше не будет" и заявил, что Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины