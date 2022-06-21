Трамп назвал огромной бедой экономическую ситуацию в США из-за рецессии Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что экономика страны находится в состоянии рецессии. По словам политика, это является огромной бедой для США.

«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии…Наша страна находится в огромной беде», – заявил он в интервью Newsmax.

Как считает Трамп, США во время правления Джо Байдена «упали низко, как никогда». Политик сказал, что при нынешнем президенте дела в стране идут ужасно, а из-за конфликта на Украине США оказались очень близки к мировой войне.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин оказался умнее американского лидера Джо Байдена в ситуации вокруг Украины. По мнению экс-президента США, глава российского государства перехитрил власти Соединенных Штатов и других мировых лидеров.

Как писал сайт kp.ru, согласно результатам последних опросов, проведенным среди избирателей в США, уровень неодобрения Джо Байдена достиг своего пика. Кроме того, впервые с момента прошедших выборов перевес симпатий американцев сместился на сторону Дональда Трампа.