Трамп считает, что Путин оказался умнее Байдена в ситуации с Украиной Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин оказался умнее американского лидера Джо Байдена в ситуации вокруг Украины, заявил бывший президент США Дональд Трамп. По мнению политика, глава российского государства перехитрил власти Соединенных Штатов и других мировых лидеров.

«Проблема не в том, что Путин умен, что, конечно, так и есть, а в том, что наши лидеры глупы – они до сих пор спускают ему с рук то, что произошло…Он смотрит на то, что происходит стратегически, без оглядки на какие-либо последствия или угрозы», – сказал Трамп в эфире телеканала Newsmax.

Как отметил экс-глава Белого дома, угрозы Запада санкциями слабы и не воспринимаются президентом России всерьез. В то же время он осудил специальную военную операцию РФ на Украине, назвав ее вторжением и злодеянием, «которому не следовало бы позволять произойти». Трамп заявил, что если бы он до сих пор был во главе Соединенных Штатов, этого бы никогда не случилось.

«Все понимают, что этой ужасной катастрофы никогда бы не произошло, если бы наши выборы не были сфальсифицированы и если бы я был президентом. При Буше Россия вторглась в Грузию, при Обаме – захватила Крым, при Байдене – вторглась в Украину. Я единственный президент в 21 веке, при котором Россия не вторгалась в другую страну», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru,, утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.