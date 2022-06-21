Захарова назвала поведение Литвы враждебным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с запретом Литвой транзита товаров в Калининградскую область. Как заявила дипломат, действия Вильнюса враждебным по отношению к Москве.

«Мне кажется, она должна понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение, как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», – сказала она в эфире канала «Соловьев Live».

Представитель МИД РФ отметила, что Литва должна отдавать отчет о серьезности последствий запрета на транзит товаров.

Напомним, на прошлой неделе Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров.

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